El país recuerda el trágico accidente de Kaleth Morales

El Canal Caracol le apostó a las buenas historias con Los Morales, bionovela que se basa en la vida del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales y sus hermanos, Los K Morales.

La producción, protagonizada por Julio Meza, Maria Laura Quintero y Jerónimo Cantillo, revivirá uno de los momentos más dolorosos de la música vallenata: la muerte del ídolo de la ‘Nueva Ola’, Kaleth Morales, quien falleció en un trágico accidente de tránsito en la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar, el 23 de agosto de 2005.

El joven de 22 años, quien había cursado estudios de Medicina en la Universidad del Sinú de Cartagena, llegó al hospital de la capital de Bolívar en estado de coma nivel de 3 en la Escala Glasgow, el más grave.

De acuerdo con una nota publicada por Caracol Radio en el año 2010, “el mal estado de la vía, no fue la causa principal del accidente que le costó la vida al joven y en ese entonces afamado cantante de música vallenata, Kaleth Morales. De acuerdo con el Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, hubo concurrencia de culpas y por consiguiente, el trágico accidente no tuvo como causa principal el mal estado de la Troncal de los Contenedores en comprensión municipal de Plato, y por ende, el Instituto Nacional de Vías, Invías, no es administrativamente responsable, como argumenta el apoderado de la familia Morales, Carlos Mario Isaza Serrano, quien demandó al Estado”.

Hace poco, el cantante vallenato Martín Elías perdió la vida en un accidente similar en vías de San Onofre en Sucre. El papá de Kaleth, Miguel Morales, lloró desconsolado al enterarse de la muerte de la promesa musical.

“Le pido a Dios que nos cuide a todos: artistas, jóvenes… Y, de verdad, sé el momento por el que está pasando Patricia (mamá de Martín) y Diomedes desde el cielo, porque yo sé que también lo está sintiendo. Dios mío, que no se vuelva a repetir esto”, dijo el hombre

