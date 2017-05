La presencia del actor colombiano en la pantalla chica se ha vuelto intermitente. Y es que a diferencia de otros actores, quienes han asegurado que la falta de oportunidades los ha alejado de la televisión, el querido ‘Gordo’ tuvo que hacerlo por una grave afeccion. ¿Cuál es el estado de salud del ‘Gordo Benjumea’?

En entrevista para La Red de Caracol, Carlos Benjumea aseguró que una insuficiencia renal por poco acaba con su vida. Debido a eso tuvo que someterse a diálisis y a una intensa rutina. “Tenía que levantarme a las 3 de la mañana, luego comenzaba la diálisis a las 7 a.m., y solo salía a las 10”.

Sin embargo, para sorpresa tanto del actor, como de sus familiares, logró sanarse de una enfermedad que no tenía cura. “Me dijeron un día que ya no me iban a hacer más diálisis y lo primero que pensé es me me habían quitado la EPS”. Sin embargo, la razón fue más positiva de lo que pensaba.

Asegura que más allá de las diálisis, un remedio casero pudo haberse convertido en la cura de aquella afección: una cucharada de bicarbonato al día. Y es que de acuerdo a diferentes estudios, el bicarbonato, en una dosis adecuada, puede ayudar a curar la insuficiencia renal.

En la actualidad el actor es mentor de una escuela de teatro y está escribiendo sus memorias.

