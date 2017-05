Las novedades del 'Desafío Súper Humanos 2017'

Solo les puedo decir que estoy agradecida y muy felizzzzz 🙌🏻 de hacer parte de este equipo y de este super proyecto!!! Estar rodeada de #superhumanos que comparten mi misma pasión es todo un honor!!! Pondré todo de mi parte para que uno de los mejores programas de nuestro país se siga manteniendo en alto!!!! 🇨🇴Desafio Super Humanos Cap Cana 👊🏼 la lucha esta por comenzar !!!! #ilovemyjob @desafiocaracol

A post shared by Catalinaaristizabalh (@catalinaaristizabalh) on May 9, 2017 at 6:32am PDT