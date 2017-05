El actor Jorge Ocampo fue denunciado por su exesposa en redes sociales

Cuando naciste yo pensaba que nunca nos íbamos a separar, pensé que iba disfrutar cada momento de tu vida, pensé que dormirías junto a mi, pensé que iba a estar presente en cada etapa de tu vida, en tu llanto, en tu sonrisa, en tu dolor, en tu enfermedad, en tu alegría, en bañarte, en cambiar tu pañal, estar presente en tus primeros pasos, en verte ir al colegio, enseñarte a dibujar, enseñarte a comer, educarte, aconsejarte, participar en cada momento de tu vida… Hoy no estoy a tu lado, no puedo compartir contigo estas cosas… te arrancaron de mi vida, me arrancaron de tu vida, a pesar de todos mis esfuerzos, no me han dejado acercarme a ti, porque cometí el delito mas grande de todos, el delito por el que a un hijo lo alejan de su padre, me quedé sin trabajo, ese delito en el que el padre solo es proveedor y nada más… Solo quiero que sepas, que estoy luchando por ti, que estoy buscando la manera de volver a estar contigo, que no hay día en el que no piense en ti, te llevo en mi corazón, en mi alma, y solo espero que la verdad, y el amor, triunfen sobre la mentira y la infamia, que te han dicho sobre mi. Tu padre por siempre, por toda la eternidad…

