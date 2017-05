Enrique Santiago y Pipe Bueno ‘plantaron’ a Vicky y los oyentes de ‘La W’

La vuelta de la peridosita a los medios grandes y a la radio se dio con un espacio diferente en ‘La W Radio’, aunque sigue manekjando las noticias y la parte editorial de antes, ahora el formato del Facebook Live es muy importante para ella y su nueva propuesta. Pues, tanto el pasado martes 16 de mayo como el viernes 19 del mismo mes le salieron mal las cosas a la producción del espacio radial y quedó en el aire que Enrique Santiago y Pipe Bueno plantaron a Vicky Dávila.

El primero de ellos (Santiago) es el abogado, asesor y clave para las Farc y el proceso de paz que aún se sigue implementando en el país, el segundo (Bueno) es cantante y uno de los jurados del programa ‘Yo me llamo’ del Canal Caracol. Personajes, ámbitos y carreras diferentes pero quienes no son ‘inmunes’ a los trancones del mediodía de Bogotá y esta fue la razón que expusieron para llegar tarde o no llegar a la entrevista con Dávila.

Enrique Santiago y Pipe Bueno plantaron a Vicky Dávila

En el primer caso se pudo ver que la periodista estaba muy seria y desde los primeros minutos de la transmisión quería darle la importancia a la entrevista que iba a realizar, sin embargo cuando pasaron 40 minutos ya se le vio muy seria y en sus palabras se notó el tono fuerte con el cual expresaba que su invitado no iba a llegar.

Hay que aclarar que ese día hubo marchas en las principales vías de la capital colombiana y por esta razón la movilidad era mucho más complicada para llegar a la Calle 67 con Carrera séptima, sitio en el cual se encuentra el edificio de Caracol Radio:

Primeros minutos

“Estamos esperando al abogado de las Farc, al asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago. Se ha reportado que los trancones son inmensos en la capital…”

Al final

“Nada que hacer, creo que el señor Enrique Santiago ya no va a estar, por respeto a nuestros oyentes ya no lo podemos recibir, el tiempo de las entrevistas es amplio… No nos pudo cumplir, estpy segura que de repente no lo tenía planeado así…En otra oportunidad será y le agradecemos por habernos dicho ‘sí’ pero me apena no cumplirle a nuestros oyentes y es la primera vez que no pasa”

En el segundo caso, por ser viernes, por tener un enfoque diferente, la actitud de Vicky ante la tardanza del invitado, ante las disculpas del retraso y ante toda la situación vivida fue muy diferente a lo ocurrido el martes. Incluso le dio más tiempo de llegar a Pipe Bueno y puso a consideración de la audiencia de Facebook la espera o no del artista que ya tenía 50 minutos de retraso.

A pesar del cambio de actitud de la periodista, el resultado fue el mismo, no llegó el invitado, los oyentes expresaron su posición de no recibirlo y al final la pena fue la misma. Aunque ese día no hubo marchas ni protestas:

Primeros minutos:

“Estamos a la espera de Pipe Bueno, hoy viernes es nuestro invitado a ‘La W’ y sé que viene con todo el ánimo y todas las ganas para conversar con nuestros oyentes”

Al final

“¿Uno qué hace? ¿Va por ellos? ¿Va por los invitados? En un programa en vivo usted no puede tener un ‘Plan B’ con otro invitado… El que no cumplió fue él y punto… La íbamos a pasar bien hombre… La gente se enfada en el Facebook, se resiente mucho porque se conecta para ver a su personaje, para ve lo que quiere ver y ¿Ahí uno qué hace?”

Así fue como Enrique Santiago y Pipe Bueno plantaron a Vicky Dávila, a los oyentes de su programa y ‘La W Radio’ durante la semana anterior tuvo en 2 días diferentes que disculparse por culpa del incumplimiento de los personajes que estaban invitados con anticipación para participar en el Facebook Live que ha tenido grandes invitados y de suma importancia en los diferentes aspectos de la actualidad de Colombia.

