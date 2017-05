Quien se encuentra muy molesta es la actriz y ahora jurado de Yo me llamo, por lo dicho en una página web. Amparo Grisales denuncia a página que habla de su vida sexual y sentimental.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, a través de un mensaje en el que asegura que acudirá a las autoridades por difamación.

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores publicó en la misma red social una nota del blog Porque Ajá, en el que supuestamente se publica una entrevista realizada por TVyNovelas, y en el que la actriz cuenta el número de parejas que ha tenido, que es 169.

“Jamás he dicho semejante absurdo. No he visto jamás esa entrevista en @TVynovelas. Creo que acudiré a las autoridades por difamación”, fue lo que escribió Amparo Grisales en Twitter.

Y es que en la supuesta entrevista, la jurado de Yo me llamo asegura que: “a mí no me avergüenza en lo más mínimo decir que he tenido 169 parejas, entre parejas estables, amigos con derechos, aventuras de una noche (….) Cada quien administra su cuerpo a su manera, tener sexo además de ser delicioso, es maravillo siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias con una excelente protección”.

