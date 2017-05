La segunda temporada de ‘Jay Leno's Garage’ traerá joyas automovilísticas y grandes invitados

Tras despedirse definitivamente en 2014 de Tonight Show, el reconocido comediante y presentador Jay Leno llevó a la pantalla chica de History Channel su pasión por el automovilismo con el programa Jay Leno’s Garage, espacio televisivo que debido a su éxito estrenará este jueves 18 de mayo su segunda temporada por el mismo canal.

“Realmente disfruto esta producción debido a que Jay Leno’s Garage es visto en América Latina, Oriente Medio o Europa por muchos ingenieros, especialmente en Argentina (…) La siguiente generación de esta profesión creo que tendrá una herencia hispana, porque en estos países se ensamblan muchos motores”, dijo Leno en una conferencia telefónica en la que participó PUBLIMETRO junto a otros medios de comunicación de la región.

“Me apasionan los coches, porque los tuvimos antes que los iPhone”, añade el famoso, quien sostiene que este no es un espectáculo específicamente para el público masculino.

Precisamente, para Leno las mujeres –al igual que las máquinas- serán el centro de atención de esta entrega, y aunque muchas le han confesado que no les gusta los programas de vehículos y velocidad, el de él sí les agrada.

“Muchas de las personas que me ayudan en programa son mujeres (…) Conozco varias exitosas corredoras de Nascar que veremos en algunos episodios, así como la actual campeona de motociclismo. Las mujeres también están involucradas en este negocio”, expresa.

Con la serie, el neoyorquino ha buscado atrapar a los televidentes con el valor fundamental que cada auto tiene, sean coches clásicos o deportivos, y la demanda que estos tienen a nivel mundial.

“Me llaman más la atención las historias interesantes que los vehículos ostentosos. Cada una de estas máquinas tiene algo para contar; además, todo lo que explote y haga ruido es atractivo para la gente”, relata.

Los nuevos capítulos de Jay Leno’s Garage explorarán el mundo automotriz casi como si fuera una obsesión, al lado de invitados especiales como los actores Keanu Reeves, Tim Allen, Patrick Dempsey; el humorista Jerry Seinfeld, la celebrity Kendall Jenner y la leyenda del rock Anthony Kiedis, vocalista de Red Hot Chili Peppers.

“Puede ser la estrella más grande, pero si no le interesan los autos o las motocicletas, no sería bueno que esté en el show. No importa invitar a los más populares de Hollywood, lo que me interesa es que sepan de autos. No me importa si ellos son divorciados o drogadictos, solo quiero que hablen de motores (…) Serán diferentes famosos”, afirma.

“Tratamos de hallar a celebridades interesadas en todo lo relacionado con autos. Cuando nos acercamos a ellos les decimos: ‘No vamos a hablar de tus adicciones o de la película que vas a estrenar, sólo de coches y motocicletas’”, agrega el hombre, que tiene una de las colecciones más grandes de vehículos en todo el mundo.

Jay Leno además confesó en la entrevista, que tras su salida del Tonight Show (que ahora está bajo la conducción de Jimmy Fallon), el formato de estos espacios televisivos.

“No quiero lastimar a nadie. Me gustan Jimmy Fallon y Stephen Colbert, pero me agrada más Jimmy porque fue quien se quedó con mi espacio”, revela.

También, el ex Tonight Show se refirió al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “No me agrada él, porque me parece una caricatura, tanto su apariencia como su personalidad. ¿Cómo haces comedia de algo que ya de entrada es ridículo? No hay nada estúpido que puedas decir que él que no haya dicho ya”, cuenta.

La segunda temporada de Jay Leno’s Garage constará de 12 episodios cada uno de hora de duración, y en esta él revelará uno de los más grandes amores del exvicepresidente estadounidense Joe Biden: un Corvette del año 1967.

¿Dónde y cuándo?

La segunda entrega de Jay Leno’s Garage llega al canal de televisión paga History Channel este jueves 18 de mayo a las 10:00 p.m.

Sobre Jay Leno’s Garage …

A través de las pantallas de History Channel cada episodio temático, de una hora cada uno, ofrecerá a los millones de espectadores latinoamericanos una mezcla de piruetas, desafíos, análisis y entrevistas a celebridades para mostrar la colorida historia de los vehículos y modelos escogidos para esta temporada, demostrando por qué estos llegaron a convertirse en verdaderas joyas en el mundo del automovilismo.

La colección de Jay Leno

Jay Leno tiene una imponente colección de 150 automóviles y 117 motocicletas, la cual se encuentra en Los Ángeles (California). Aunque Leno asegura que le falta un Pontiac GTO de 1965, cada una de estas máquinas tiene una historia por contar. “Cada coche tiene una historia. A veces es aquel en el que creciste, el que manejaba tu papá o el que generó una gran impresión en ti cuando eras joven. No necesariamente tiene que ser un coche, puede ser una moto o hasta un avión”, señaló.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ