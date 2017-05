¿Quién interpretará a Kaleth Morales en la nueva novela de Caracol?

Con mucho amor y con mucho respeto. Un personaje que me enamoró, amo ser actor así como los amo a ustedes. Muy pronto… @caracoltv @tao_sierra @deisymarroquin @vivianossa @juankricardo @kaleth_morales @kanner_morales @keyner_morales @miguelmor_lavoz @milciadescantillo Yo decidí cumplir mis sueños…Y tu?

A post shared by Jeronimo Cantillo (@jeronimocantillo) on May 8, 2017 at 1:41pm PDT