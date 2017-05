Kasabian está de vuelta con un explosivo álbum. Se trata de ‘For Crying Out Loud’, su sexta producción de estudio que ya está disponible en todos los formatos.

Escrito y producido por la guitarra y voz de Kasabian, Serge Pizzorno, y grabado en el Sergery, su estudio en Leicester, ‘For Crying Out Loud’ cuenta con 12 temas que encapsulan todo lo que hace de Kasabian una de las mejores bandas de Reino Unido. Del disco resaltan el primer sencillo ‘You’re In Love With A Psycho’ una canción pop, con un coro irreprimible, el himno del verano ‘Bless This Acid House’, el contagioso ‘Good Fight’ y la angustiosa tonada ‘Ill Ray (The King)’.

“Decidí darme seis semanas para escribir un álbum como solía hacerse y eso hizo que todo fuera muy inspirador”, dijo Serge a través de un comunicado oficial. “Me aseguré de que no fuera a estar sobrecargado de nada, quería que fueran canciones clásicas”.

Kasabian deseaba hacer un disco con un verdadero sonido de guitarras. “Queríamos hacer un álbum muy positivo, lleno de esperanza y de guitarras para recordarle a la gente que estas siguen siendo relevantes”, agrega Serge.

La banda ha tenido cuatro álbumes # 1 en el Reino Unido y ha vendido más de 5 millones de álbumes en todo el mundo. Han ganado diveros premios y han sido cabeza de cartel en Glastonbury y numerosos festivales en todo el mundo.

Kasabian lanza su nuevo disco ‘For Crying Out Loud!’, y estas son sus 12 canciones…



1. Ill Ray (The King)

2. You’re In Love With A Psycho

3. TwentyFourSeven

4. Good Fight

5. Wasted

6. Come Back Kid

7. The Party Never Ends

8. Are You Looking For Action

9. All Through The Night

10. Sixteen Blocks

11. Bless This Acid House

12. Put Your Life On It