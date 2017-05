Carolina Cruz revela detalles de su embarazo y parto

Nos demoramos solo Dos meses buscando bebe, en realidad fue más rápido de lo que pensamos gracias a DIOS. Yo llegaba de Miami a Colombia para un proyecto en TV y compre unas pruebas de embarazo, el día 33 de mi retraso yo ya sabía que estaba embarazada, algo me hacía sentirlo, mi cuerpo estaba diferente, mis sensaciones eran otras, por eso un martes a las 7 de la mañana me hice la prueba y salió más que positiva "PREGNANT", tengo que aceptar que en ese momento me quedé sentada en el baño sin moverme con sentimientos encontrados, miedo, responsabilidad, angustia, felicidad, agradecimiento y ganas de gritar y llorar. Espere un día para contarle a Lincoln y 4 meses y medio para contarle a familia y amigos, cuando supimos que todo estaba bien les dimos la gran noticia. No me pregunten por qué pero yo siempre supe que era un niño el que crecía dentro de mi, desde el día uno y desde ese mismo instante lo empecé a amar con todas las fuerzas de mi corazón, una sensación inexplicable. Empecé a amar todos los cambios de mi cuerpo, mi panza, los 14 kilos de más, la celulitis y esas manchas oscuras que te hacen entender que la maternidad es la etapa más maravillosa en una mujer, el milagro de la vida es la sensación más única e indescriptible. Desde que empezaste a crecer dentro de mi ese amor único y real iba creciendo a la misma velocidad…🙏🏼❤️🙇🏼👪 #ElDiarioDeUnaMamá

