Viejo rockero alcanza la fama a los 62 años con canción grabada en un armario

A los 60 años Bob Pressner, un rockero que de joven tocó en “todos los clubes” de Nueva York, pero nunca logró triunfar, grabó una canción en un armario de su casa y dos años después, su premonitorio “American Dream” ha llegado a las primeras posiciones de tres listas Billboard.

En una entrevista telefónica con Efe, Pressner, hoy de 62 años y residente en Delray Beach (Florida), dice que tenía claro cuando compuso esa canción que “algo había pasado con el sueño americano”.

Había llegado a esa conclusión después de viajar alrededor del país y notar que la vida “iba hacia atrás”, pero se decidió a hacerlo cuando en una conversación telefónica con su hija ella le contó lo difícil que le resultaba salir adelante.

Según explicó, le dijo al amigo que estaba con él en su casa en ese momento que tenían que escribir una canción que tituló “American Dream” y grabó en su armario por cuestiones acústicas.

Fueron diez fugaces minutos de escritura y veinte de grabación que quedaron allí, guardados en el armario, hasta que la carrera presidencial de 2016, con la ira entre ambos bandos y el espectáculo mediático en el que se había convertido su país, le hizo ver que todo eso estaba en la letra de aquel tema improvisado.

Coincidiendo con el día de la toma de posesión de Donald Trump como presidente, el pasado 20 de enero, Pressner publicó la canción junto a un vídeo que mostraba los disturbios entre seguidores y detractores del nuevo mandatario.

Más de 12 millones de visitas en Youtube y de comentarios procedentes de todo el mundo después, la canción llegó hace dos semanas a la lista Rock Songs de Billboard en el número 12 y la semana pasada escaló a la posición número 10 por delante de bandas como Gorillaz.

“Hace unas semanas me llamaron de Billboard y me dijeron que todo el mundo hablaba de mí, que era uno de los artistas más comentados del momento, pero que no me podían encontrar y tampoco sabían quién era”, aseguró Pressner.

En total, ya son tres las listas de Billboard en las que se ha colado. Además del éxito en Rock Songs, “American Dream” estuvo una semana en noveno lugar en Rock Streaming Songs y, aunque ha caído de ambas, en la última actualización del 20 de mayo debutó en el sexto puesto de Hot Singles Sales.

El cantautor se confesó “sorprendido y honrado” por llegar a esas posiciones mientras reconoció que es “irónico” que él viva ahora su propio sueño americano cuando precisamente en su canción cuestiona ese ideal.

Pero al mismo tiempo insistió en que su tema va más allá; su letra contiene versos como “Cada día es un nuevo enfrentamiento/ bienvenidos al Imperio Romano”.

Pressner dijo que “en los dos lados” de la contienda existe furia y que no cree que eso sea “problema de demócratas o republicanos”, sino que los políticos tan solo “recaudan dinero para hacer lo mejor para sus partidos”.

Él, que durante la conversación se calificó como un “mensajero”, afirmó que la canción habla de “unidad”.

“Lo que quiero es que olvidemos nuestros intereses individuales por los intereses del pueblo, y quizá así lleguemos a algún lado”, dijo.

A pesar de que en Youtube su canción registra el doble de valoraciones negativas que positivas (18.000 por 9.000), el artista dijo que lo que pretendía transmitir es la necesidad de “pensar juntos” ante tantas crisis y dejar de un lado “tanto odio”.

Al tiempo, afirmó que la canción no es “anti-nadie” y que Trump, los Clinton, Obama y George W. Bush han sido “notables” a su manera.

Sin embargo, se mostró especialmente crítico con los poderes económicos que conoce bien de cerca de su etapa como corredor de bolsa en el World Trade Center, un empleo que dejó en 1993 después del primer atentado a las Torres Gemelas con un camión bomba.

Se mudó al sur de Florida, donde comenzó una vida más tranquila con su guitarra siempre como compañía.

Antes de todo aquello afirmó haber aprendido personalmente de Allen Ginsberg, uno de los referentes de la generación “beat” y autor de la colección de poemas “Howl”, del que recogió la enseñanza de siempre se puede aprender más.

“La primera vez que lo conocí, estaba viendo mi trabajo y todo lo que decía era ‘tonterías, tonterías, tonterías"”, bromeó mientras reconoció que eso aún le ayuda a intentar ser “el mejor Bob Pressner” que pueda ser después de muchos años en los que intentó ser cualquier otra estrella.

Angus Young, Billy Idol, Eddie Van Halen y Elvis Costello son algunos de los músicos con los comparte generación Pressner, al que la fama le ha llamado a la puerta tarde, con ocho discos publicados y cientos de canciones compuestas.

Recientemente grabó un concierto para televisión en XFINITY Sessions y vendió todas las entradas para conciertos privados en Tampa y Sarasota (Florida).

Su siguiente objetivo es cumplir el sueño de girar “por Estados Unidos y el mundo” y, después de ello, componer más canciones “con significado” en un mundo en el que cree que las listas de éxitos están llenas de mensajes “sin sentido”.

