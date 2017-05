Vicky Dávila y el caso del maltrato familiar que vivió

Aunque parece que llevan una vida color rosa, lo cierto es que muchos han sido los momentos tristes que les han roto el corazón a los famosos colombianos, y la periodista es uno de esos casos. Vicky Dávila habló del maltrato familiar que vivió en su hogar.

En entrevista para la última edición de la revista Vea, un especial dedicado a las madres, Vicky habló del duró momento que atravesó debido al dolor de su mamá. “Cuando volvía del colegio, muchas veces, pensé que iba a encontrarme muerta a mi mamá por los malos tratos de mi papá. Era muy duro vivir eso, pero luego entendí por qué tardamos 12 años en decir ‘no más’ (…) Son mujeres sometidas y muchas no tienen cómo sostener a sus hijos”.

Asegura que esta experiencia le ayudó a ver la vida de manera diferente, con carácter y sin miedo. “Mi mamá siempre me decía: ‘estudie mija, para que esto no le pase’. A mí ese espejo me sirvió para no dejarme maltratar de ningún hombre. Mi mamá nunca nos enseñó a odiarlo, al contrario, nos enseñó a perdonarlo”.

Vicky Dávila habló del maltrato familiar que vivió en su hogar, pero en su conversación con el magazín de farándula, la periodista también aseguró que disfrutó el tiempo que estuvo alejada de los medios de comunicación, pues pudo estar 24/7 con sus dos pequeños. “Cuando volví a compartir con mis hijos ellos me dijeron: ‘mamá no queremos que vuelvas a trabajar en la calle, queremos que te quedes aquí’. Ahora con este nuevo trabajo nuevo todos estamos contentos”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ