Idina Menzel de 'Eternamente amigas' se volverá a “congelar” con ‘Frozen’

Idina Menzel, la artista estadounidense que le prestó su voz a la Reina Elsa de Arendelle en la película animada Frozen, se encuentra lista para volver a ser parte de la cinta infantil.

La actriz y cantante aseguró que aunque aún no han llamado al elenco completo, será en verano cuando empiecen a trabajar el doblaje de voz de los personajes de la producción audiovisual de Disney.

“Todos están concentrados en el guión y definiendo a los actores, pero sé que en el próximo verano me van a hacer trabajar un montón”, dijo Menzel en una conferencia telefónica en la que participó PUBLIMETRO junto a otros medios de comunicación de América Latina.

“Definitivamente voy a hacer parte de Frozen 2 (…) No sé mucho al respecto, pero la producción está trabajando mucho. Estoy muy entusiasmada por interpretar nuevamente a Elsa, porque la gente va a conocer una nueva faceta sobre ella. Sé que vamos a ver mucho más de su historia. Además, me encanta reunirme con mi familia de Disney, porque al entrar al estudio juego y me divierto”, agrega.

Idina, al recordar Let It Go, la canción original del filme que la puso en la cima del éxito, admite que fue un regalo la interpretación que se le permitió hacer porque la permitió conectarse con los más pequeños. “Fue una bendición y me permitió brillar a través de un papel muy importante”, expresa con respecto al tema musical, ganador del Premio Óscar en 2014 en la categoría Mejor canción original.

“Lo bueno de hacer una película animada es que llegas, no tienes que usar maquillaje, puedes actuar, cometer errores, intentar nuevas cosas… No hay presión”, agrega.

Pero mientras llega a las salas de cine la secuela inspirada en La reina de las nieves de Hans Christian Andersen, la neoyorquina le da paso a una trama de superación y verdadera amistad entre dos mujeres, que en 1988 protagonizó uno de sus grandes ídolos: la multipremiada Bette Midler.

“Esta es una historia estupenda (…) Las nuevas generaciones no han visto esta cinta, así que el remake se rodó pensando en ellas, para mostrar –además del poder de la amistad- cómo las mujeres pueden equilibrar sus ambiciones, su vida sentimental y sus trabajos”, cuenta Idina quien en esta oportunidad le da vida a C.C. Bloom en Eternamente amigas, la adaptación de la película Beaches que llega al canal Lifetime este sábado 13 de mayo a las 10 de la noche, tras haber tenido un exitoso estreno el pasado miércoles en la misma cadena.

“Al principio estaba muy nerviosa por hacer este papel, porque yo crecí adorando a Bette Midler, ella me inspiró mucho con su forma de actuar y su carisma. Era una heroína para mí, así que finalmente me metí dentro del papel… ¡Esta película es increíble!”, dice la actriz.

Sobre su aporte a la icónica película que cuenta la historia de dos mujeres que tras conocerse en una playa en Atlantic City (New Jersey) entablan una gran amistad, la cantautora asevera que se respetó el clásico dirigido por Gary Marshall.

“Cuando haces una remake tienes que ser respetuoso con la película original, sobre todo cuando se trata de una película tan querida por muchas personas como Eternamente amigas. No hay forma en que yo sea Bette Midler, pero sí confiaba en que podía aportar algo diferente, precisamente porque soy alguien diferente”, puntualiza.

Destacado

“Me gustan mucho los personajes que explotan sus cualidades únicas, como las mujeres que no tienen miedo de ser ellas mismas, no solo me inspiran a mi sino a las nuevas generaciones”, Idina Menzel, actriz y cantante.

