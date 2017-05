Atacan gravemente a Brenda Zambrano de Acapulco Shore

Atacaron gravemente a Brenda Zambrano de Acapulco Shore. La misma mexicana fue quien denunció el ataque en sus redes sociales.

La integrante del reality show fue agredida, al parecer, por una misteriosa mujer en un bar de Cancún. Brenda se encontraba en dicha ciudad para presentar sus diseños de moda, y en la madrugada del martes decidió salir a celebrar. No obstante, todo terminó en una riña en la que una mujer le estrelló una copa de cristal en la cara.

“Vean, cómo me dejaron en el antro… vean cómo me dejaron cuando yo no hice nada… es más no tengo ni a quién celar, ni a quien hacerla de a pedo”, aseguró Brenda en un video.

A través de transmisiones en vivo, Brenda también aseguró que, a pesar de pedir ayuda, los encargados de la seguridad no hicieron nada para ayudarla, y que le exigieron borrar los videos.



La queja de la mexicana se hizo mayor, cuando afirmó que en ningún hospital querían atenderla y que las autoridades necesitaban ver sus suturas para poder proceder con una demanda.

“No porque sea figura pública tengo que pasar esta humillación, a parte un put* de seguridad agarró mi celular y quiso borrar los videos. Se están aprovechando de lo que me están haciendo. Esto no se vale ni hoy ni nunca”.

