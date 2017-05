El matrimonio de la presentadora sigue dando de qué hablar, y ahora, lo hace por el millonario regalo de bodas que recibió Laura Tobón.

En entrevista para la revista TVyNovelas, la presentadora habló de su luna de miel que será en Estados Unidos, aunque lo que más llamó la atención fue el invaluable detalle: “¿Sabes cuál fue uno de los regalos que más me gustó? Un viaje en helicóptero por toda Nueva York”.

Laura afirmó que este fue un detalle que les dieron los amigos del novio, y ahora esposo, el empresario Álvaro Rodríguez. La luna de miel comenzará el 18 de mayo y por ahora no hay tiquetes de regreso a Colombia.

La presentadora volvió a decir sí en una boda que se realizó a comienzos de mayo en las playas de Tulum en Cancún. Su primera unión fue el pasado 11 de marzo en la iglesia Santa María de los Ángeles en Bogotá.

A este segundo matrimonio asistieron famosos colombianos como Carolina Soto, Melissa Martínez, Catalina Robayo, Laura Acuña, Julieta Piñeres y Milena López.

Laura Tobón también dio de qué hablar por los costosos zapatos de su matrimonio. El precio fue dado a conocer por Caracol Radio:“Tobón en esta fecha tan especial lució un vestido blanco con transparencias al que acompañó con unos Stilletos color crema. Estos zapatos Rockstud de Valentino pueden costar 600 dólares que en pesos colombianos equivale a 1’800.000″.

Sin embargo, ella le contó a TVyNovelas, que eso no fue así: “Fue muy chistoso. Obviamente me llevé mis zapatos favoritos que son mis Valentino, porque uno tiene que llevar algo usado. No son nuevos ni los compré para la boda. Fueron los zapatos usados, porque es de buen agüero. Estos zapatos los tengo hace rato”.

