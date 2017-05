Jessica Cediel revive el accidente de tránsito que sufrió

Jessica Cediel, una de las presentadoras del reality número uno de la televisión colombiana, Yo me llamo, contó detalles del accidente de tránsito que sufrió en el programa AutoStar TV, el cual conduce Andrés Wilches.

La bogotana contó que “ella nunca ha estrellado”, pero en una oportunidad “sí la estrellaron” en el año 2014, cuando un camión le rompió con los pernos de la llanta las dos latas de las puertas del lado izquierdo.

“Una tractomula nos dio por detrás, por la parte izquierda, y empujó el carro como 5 metros. Gracias a Dios no nos pasó nada”, expresó.

Igualmente, Jessica dio detalles del episodio de inseguridad que vivió recién volvió a Colombia. “Salía de cenrar con mi hermana, íbamos por la 82 con 13, y un señor con una apariencia bien dudosa, yo creo que estaba en las drogas, me pidió una moneda y obviamente me dio miedo y yo ni siquiera le bajé el vidrio. Cuando lo miré, me dijo hasta de qué me iba a morir. Me escupió el vidrio, le pegó un puño, y ya después me tiró la bolsa de basura y rompió el vidrio de atrás”, dijo la conductora.

