Incubus se presentaría en Colombia este 2017

U2, Paul McCartney y ahora se rumora que Incubus estará en concierto en Colombia este 2017.

Fue la revista Rolling Stone la que despertó los rumores, pues en una de sus publicaciones aseguraron que la banda norteamericana visitará Bogotá para una presentación el próximo 17 de septiembre.

“Con la banda de nuevo con la batería recargada al 100%, vuelven a Colombia para tocar con la mejor energía su nuevo álbum 8. Además, S.C.I.E.N.C.E. cumple 20 años y se puede soñar con un show especial conmemorativo”, afirmó la publicación.

Y la fecha parece que cuadra a la perfección con la agenda de la agrupación, pues según su página oficial, por esos días van a estar presentándose en Latinoamérica, en países como Argentina, Perú, Brasil y Chile.

Esta sería la tercera vez que Incubus visitaría nuestro país. La banda ya había tocado en 2005 y 2013.



Se dice que Incubus estará en concierto en Colombia este 2017 … ¿Y los otros artistas?

Los rumores de U2 comenzaron a propagarse por las redes sociales, y se aseguró que la banda visitaría nuestro país en el marco de su The Joshua Tree Tour 2017. También se especuló sobre el telonero de este concierto en Colombia, que sería el exOasis, Noel Gallagher.

Respecto a Paul McCartney, RCN Radio empezó a hablar de este tema, y dijo que el 26 de octubre el exBeatle se presentaría en Medellín con su gira One on One Tour.

