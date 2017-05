Juan Carlos Coronel presenta su nuevo disco 'Lenguaje Universal'

El cantante y compositor colombiano Juan Carlos Coronel lanzó Lenguaje Universal, su más reciente trabajo musical, del que dijo fue “un embarazo de tres años”.

En la velada de presentación, realizada en un hotel de Barranquilla, dijo que el nuevo disco incluye grandes clásicos del selecto cancionero del jazz norteamericano.

“Literalmente fue un embarazo de tres años para el que me preparé por más de tres décadas”, afirmó Coronel, quien explicó que el proceso fue liderado por el productor musical Jorge Calandrelli, ganador de seis premios Grammy y nominado dos veces al Oscar.

“Jorge Calandrelli no me conocía y después de muchos tiempo Kike Santander me hizo el puente con él para una cita en Los Ángeles que en un principio era de media hora. Además él no estaba convencido de producir mi disco y así me lo dijo”, expresó Coronel, quien agregó que para persuadirlo tuvo que cantarle a capela.

Agregó que aunque le dio la respuesta afirmativa un mes después, tuvo que esperar otro año más porque Calandrelli estaba ocupado produciéndole álbumes a Lady Gaga y Andrea Bocelli.

Con este trabajo, que tuvo el acompañamiento de la Sinfónica de Los Ángeles y fue grabado en los estudios Firehouse en Pasadena (California) y en Capitol Records en Hollywood, Coronel se convirtió en el primer latinoamericano autorizado a cantar la versión en español de estas composiciones norteamericanas.

En la oscuridad, versión en español del clásico Strangers in the night, inmortalizada por Frank Sinatra en 1966 y El beso que Imagino, versión de A kiss to build a dream on grabada en 1962 por Louis Armstrong, hacen parte del álbum Lenguaje Universal.

La adaptación de las letras originales del inglés al español contó con la participación de la artista y compositora argentina Claudia Brant, ganadora de varios Grammy.

Durante más de 40 años de carrera artística, Juan Carlos Coronel ha incursionado en diferentes géneros musicales, dándose a conocer internacionalmente cuando era el vocalista de la agrupación tropical El Nene y sus Traviesos y grabó Patacón Pisao.

