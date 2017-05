Poco a poco la producción se ha ganado el cariño de todos los colombianos, que cada noche sintonizan RCN para ver su nueva generación. Muchas son las anécdotas que el talento de esta novela tiene para contar, y uno de ellos está relacionado a sus nombres. Estos son los apodos de los actores de Francisco el Matemático.

Todo quedó registrado en un video de YouTube de Guillermo Blanco, actor de este seriado, en donde parte de los artistas jóvenes le contaron a los cibernautas acerca de sus sobrenombres en el colegio.

Una de las actrices que pasó por el paredón fue Katherine Escobar, quien le da vida a la rebelde ‘Mariana’:“Yo soy de apellido Escobar y era muy delgadita cuando chiquita, muy muy delgadita, entonces me decían ‘escoba’”.

“Hubo un tiempo en que me dijeron ‘ternerito’, porque yo era muy bravo y tierno”, aseguró Cristian Duque, quien le presta su cuerpo a ‘Gigio’ en la producción.

En la lista también estuvo Kevin Buro, a quien le decían ‘Zarco’, por el color de sus ojos. Kevin encarna a ‘Bryan’, el eterno enamorado de ‘La Barby’s’, interpretada por Danielle Arciniegas.

Ana María Aguilera le da vida a la adorable profesora Johana Escobar, y ella no podía faltar en este video: “A mí me decían Nana, todos, pero tenía un amigo que me decía ‘Alvin’, que porque decía que me parecía a Alvin, el de las ardillas”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

Los apodos de los actores de Francisco el Matemático