"Hubo una falla humana": Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías

Martin Elías falleció el pasado 14 de abril en un accidente de tránsito, dejando a un todo un país de luto, pero sobre todo, a una esposa desconsolada. Luego de casi un mes de lo sucedido, la viuda de Martín Elías asegura que sí hubo una falla humana en el incidente que acabó con la vida de su marido.

En entrevista para W Radio, Dayana Jaimes aseguró que sí hubo un error por parte del conductor del vehículo, Armando ‘Mando’ Quintero: “Cuando Martín se baja de la tarima, le pregunta al conductor: ‘¿‘Mando’ dormiste?’, porque por lo general cuando ellos están en concierto el conductor duerme en ese tiempo, descansa, y ‘Mando’ le dice: ‘No primo, casi no dormí’. Yo pienso que sí pudo haber un microsueño, porque todos vieron la moto como lo mostraron en el informe, porque eso no me lo estoy inventando yo. Yo sé que él no quería que esto pasara, pero hubo una falla humana, sí la hubo. Él no logró controlar el carro, no lo conocía”.

En conversación con la emisora, también agregó que no confiaba en el conductor, pues lo consideraba inexperto. “Era el segundo viaje de él con Martín, desde el primer momento le dije que no me gustaba porque me monté con él y no me gustaba cómo manejaba. Era como inexperto”.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

La viuda de Martín Elías asegura que sí hubo una falla humana en el accidente

También le puede interesar: