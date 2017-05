Los sonidos en Bogotá, ideales para conquistar la ciudad

¿Quién no se sube a su carro y lo primero que hace es prender la radio o poner su canción favorita? La mayoría lo hace y así de fácil es gozarse un vehículo que fue creado para recorrer y descubrir esos lugares insólitos que una ciudad como Bogotá puede ofrecer.

Elegir una canción es fácil, por estos días está ‘pegada’ Shape of You de Ed Sheeran, y la elección ahora es la de en qué carro escucharla. Fácil, en un All New Picanto 2018, un vehículo pensado para aquellos aventureros en cuatro ruedas, de espíritu joven y fresco que no le temen a nada y que están dispuestos a descubrir esos planes que hacen de la capital una de las favoritas en todo el planeta.

Todo empieza subiendo al mirador de La Calera, la ‘nariz de tigre’ va con toda su potencia y la música a todo volumen, controlada desde el timón para que suene como les gusta. Una panorámica de Bogotá perfecta para el Instagram completan una tarde única bajo el sol junto a un carro que genera confianza y, sobre todo, seguridad.

Hoy el recorrido es musical y aunque ya conocimos parte de esa Bogotá salsera, esta ciudad, créanlo o no, aún se identifica por ser una de las más rockeras del país. Después de ese retrato en La Calera y tomar la Circunvalar, con un vehículo potente y fuerte que se le mide a todo, llegamos al centro, a uno de los mejores bares de rock que aún existen y en el que compartir con amigos, eso sí con mucha responsabilidad, es el plan ideal.

¿Alto voltaje? Sí, pero eso caracteriza a una metrópoli que se quiere dejar conquistar a cualquier hora del día, además con un carro que es igual de versátil a ella y que ofrece tantas posibilidades tan solo con tocar una pantalla. Y del rock fácilmente podemos pasar a esos sonidos alternativos y de la ‘tierrita’, y en Chapinero sí que tienen las puertas abiertas.

En esta ciudad es fácil encontrar afinidad con los sonidos, no por nada la llaman la capital multicultural, y la noche puede empezar muy bien con temas colombianos, propuestas indies que mezclan la frescura del Caribe y la tradición del Pacífico. Canciones dignas también de reproducir en un Picanto.

La noche hay que terminarla bailando con el mejor electrohouse y dancehall que ofrecen los sitios exclusivos de la T. Los sonidos del momento tienen que ponerle el 10 a una noche llena de música, de ritmos versátiles y sofisticados, propios para los espíritus jóvenes que se apasionan por recorrer la ciudad.

