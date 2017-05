Jorge Barón se despide de su traje blanco para la nueva era de 'El Show de las Estrellas'

Jorge Barón, uno de los presentadores más queridos de la televisión colombiana, se prepara para una nueva era del popular programa El Show De las Estrellas, el cual llega a Nuestra Tele con una nueva propuesta que incluye a artistas musicales del momento y a reconocidos comediantes de cada región.

El tolimense habló con PUBLIMETRO sobre esta etapa del espacio televisivo que cumple 48 años de emisión, convirtiéndose en la plataforma favorita de los cantantes nacionales e internacionales para dar a conocer su música.

¿Qué puede adelantarnos sobre esta nueva era de El Show de las Estrellas?

Llegará muy renovado. Arrancaremos en RCN a partir de este sábado 6 de mayo a las 8:00 de la noche con un programa que grabamos hace pocos días en la ciudad de Medellín, en el Parque de las Luces. Tuvimos una escenografía espectacular que incluyó pantallas LED, además de una iluminación increíble. El Show de las Estrellas viene muy moderno y vanguardista, con música para todos los gustos. También, habrá espacio para el humor con comediantes invitados y hablaremos de los sitios turísticos del departamento de Antioquia y de las bondades de los paisas. Estoy muy contento con lo que viene de El Show de las Estrellas.

¿Y su impecable smoking blanco también se lo lleva al canal RCN?

No, ahora estaré con un traje más sport si la grabación es de día, y luciré un traje negro por si es de noche. El smoking blanco quedó en el Canal 1, lo dejamos de recuerdo allá (risas).

¿Alguno de los artistas que ha pasado por la tarima de El Show de las Estrellas ha tenido alguna exigencia en particular?

No, ninguno. Todos han sido muy queridos y siempre muy colaboradores con cada una de las dinámicas de nuestro programa.

¿Intentó traer a Michael Jakcson a El Show de las Estrellas?

Sí, efectivamente estuvimos a punto de presentar a Michael Jackson en El Show de las Estrellas cuando él estaba en su época dorada. Desafortunadamente, él canceló una gira que tenía a nivel latinoamericano y no fue posible.

¿Qué tiene de llamativo su programa que cantantes nacionales e internacionales siempre buscan estar allí?

Yo creo que en realidad ha sido la ‘patadita de la buena suerte’ para los hombres, y el ‘besito de la buena suerte’ para las mujeres.

A propósito, ¿de dónde nació el ‘agüita pa’ mi gente’?

El ‘agüita pa’ mi gente’ nació en Barrancabermeja. Recuerdo que uno de los temores que tenía ese día era el tema de la lluvia y el mal clima, porque para nosotros es fundamental que haya público, y yo creía que cuando los espectadores se mojaban pues se iban para sus casas. Estuve muy nervioso en aquella oportunidad, porque antes de grabar el programa había llovido mucho, y un taxista nos había dicho que en Barranca no llovía pero que cuando pasaba era con truenos y rayos. Lo que hice, para animar a la gente, fue decirles ‘agüita pa’ mi gente’ como por dos horas y el público me pidió más. Afortunadamente, cuando salieron los artistas la lluvia cesó y pudimos hacer el programa sin ninguna dificultad.

“Así sea en zonas frías, la gente pide ‘agüita’, y así esté lloviendo, también les doy ‘agüita pa’ mi gente’”, Jorge Barón.

¿Creyó que esa frase se convertiría en una insignia?

No. Yo estaba con mi hijo, él es publicista, y me dijo “Papi, te acabas de inventar una frase espectacular, un slogan increíble para tu programa”, yo solo pensé en que esa ‘agüita pa’ mi gente’ me mortificó durante toda esa noche, porque la gente solo me pedía eso y yo no me podía concentrar con las entrevistas a los cantantes ni con la presentación del show.

Su sueño de niño era ser embajador. ¿Cree que de alguna forma lo logró?

Claro que sí. No fui embajador diplomático, pero sí he sido embajador de la música colombiana. He viajado por el mundo llevando ese mensaje alegre de nuestra patria.

Usted inició en la televisión colombiana en un programa de cocina, pero ni siquiera sabe cocinar…

¡Es cierto! Llegué a la televisión gracias a un programa que se llamaba Cocine en primera con Segundo, y luego en 1968, hice Cocine a su gusto, en el que invitaba a los distintos chefs de cocina de la ciudad de Bogotá para que fueran y prepararan la receta del fin de semana.

¿Qué recuerdos tiene de eso?

Recuerdo que el primer programa lo hice con el chef del Hotel Tequendama, era un alemán, y por esos días estaban inaugurando el salón Monserrate de este hotel. Le dije al gerente de alimentos y bebidas del Tequendama de ese entonces, que por favor me facilitara al cocinero para que estuviera en el programa, en el cual también estaría Celia Cruz. Recuerdo que monté en un estudio una escenografía que simulaba la de un restaurante, y allí cantó la ‘Guarachera de Cuba’. Desde ese momento, nos hicimos muy amigos con Celia hasta sus últimos días de vida.

Pero ella siempre lo veía…

¡Exactamente! Ella, por ejemplo, estaba en Nueva York, me llamaba y me decía “Barón, te estoy viendo”, en serio, así era. Nos hicimos inseparables.

¿Es cierto que usted cambió el fallo del jurado en un reinado?

Lo hice para evitar una tragedia esa noche (risas), porque la coronación se realizaba en un lugar abierto y eso estaba lleno de gente, y a media noche el público estaba un poco alicorado. Resulta que el jurado había escogido a una candidata que no era la más popular ni estaba preparada con respecto a los aspectos folclóricos del certamen, no era justo ese fallo así que cambié el veredicto y nombré como ganadora a otra reina.

Destacado

El Show de las Estrellas ha estado en España, Venezuela y Estados Unidos, y ha tenido entre sus invitados a artistas extranjeros de la talla de Enrique Iglesias, Rocío Dúrcal, Paulina Rubio, Vicente Fernández, Celia Cruz, Chayanne, Ricky Martin, entre otros.

¡Más noticias de Cultura y Entretenimiento AQUÍ!