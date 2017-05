La Fiscalía reveló el informe sobre los hechos que rodearon la muerte del cantante Martin Elías, quien falleció el pasado 14 de abril, en un accidente de tránsito en carreteras sucreñas. El mal estado de la vía, responsable de la muerte de Martin Elías.

El informe que fue revelado por Noticias Caracol, asegura que el vehículo se movilizaba a una velocidad aproximada de 120 km/h, y que el gran responsable, lo que ocasionó el accidente, fue un hueco que había en la vía.

A eso se suma que el conductor no tuvo la pericia para esquivar este bache, lo que llevó finalmente al accidente. “Primero que todo, en una vía de esas si una persona es consciente que lo espera su familia en su hogar y eso, y que además es madura y responsable, no hace eso. Esa vía muchas veces la había cogido, y sabía que tenía muchos baches y hundimientos, y por eso no podía andar a 200 kilómetros por hora”, dijo Armando León Quintero a Noticias Caracol, y quien manejaba la Toyota Land Cruiser que protagonizó el grave accidente.

En su relato León Quintero agregó que el accidente se ocasionó cuando trató de eludir a una moto. “Cuando los esquivé y volví a mi carril me encontré con un bache. La camioneta perdió el control y comenzó a dar vueltas y vueltas”.

En este momento la Fiscalía también está evaluando si el conductor será llevado a interrogatorio y posteriormente investigado por homicidio culposo.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ