Kim Kardashian rusa asegura que será más famosa que la socialité

Publicidad





A photo posted by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Aug 29, 2016 at 11:09am PDT

A photo posted by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Aug 13, 2016 at 9:55am PDT

A photo posted by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Jul 18, 2016 at 11:29am PDT

A photo posted by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Jun 7, 2016 at 1:22pm PDT

Anastasiya Kvitko, mejor conocida como la Kim Kardashian rusa compartió importantes revelaciones respecto a su físico, incluso, se comparó con la más famosa de las Kardashian.

La modelo de 22 años, afirmó al tabloide británico “The Sun” que su voluptuoso cuerpo es consecuencia de haber decidido bajar de peso, y no de intervenciones quirúrgicas. A pesar de que la joven insiste en que sus curvas son naturales, en su propio país cuestionan sus argumentos.

En cuanto a su comparación con Kim, mencionó: “Me gusta Kim Kardashian, pero no hay comparación con ella, ella está muy por detrás de mi (…) Mi cuerpo es deportivo, los músculos de mi cadera son obra del ejercicio, soy más bella. Además no me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara”.

Sin embargo, la página rusa “Tecrussia” desafió su afirmación y mencionó que su cuerpo no es natural. “Dudamos de las declaraciones de Anastasiya de que su cuerpo se debe solo a la ayuda de ejercicios físicos: en el gimnasio sólo se pueden mejorar los músculos, cambiar la forma de su parte inferior, pero no se puede aumentar drásticamente su tamaño.”

¿Ustedes qué piensan? Juzguen a continuación:

Entre otras cosas expuso que “el mundo sabía lo que la californiana ‘se hizo en el trasero"”.

“Mi popularidad está creciendo de una forma inesperada y loca, por lo que es cuestión de tiempo el hecho de que sea reconocida con más frecuencia que Kim Kardashian”.

En cuanto a su tipo de cuerpo, ella es amante de la fisonomía tipo Beyoncé, Nicki Minaj y Kim Kardashian.

“De pequeña estaba inscrita en un grupo de atletismo, y actualmente trato de mantenerme en forma. Voy al ginmansio cuatro veces por semana y cuido mucho mi alimentación. Cuando como pollo o pescado, prefiero no recurrir también a las comidas rápidas”.

Cabes señalar que, recientemente la rubia se trasladó a Los Ángeles y piensa vivir en este lugar hasta alcanzar fama internacional.

Hasta el momento, la rusa cuenta con 4 millones de seguidores en Instagram. Comparado con los más de 81 millones de seguidores de Kim, aún le falta camino por recorrer.