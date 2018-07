Publicidad



















J.K. Rowling molestó a sus fans de toda la vida cuando decidió que Ron Weasley y Hermione Granger terminaban casados. Porque, ¿qué podía ofrecerle el más débil y patético de los siete hermanos a la bruja más inteligente de su generación?

Pero de todas maneras, en la película sellaron su atracción con un beso.

Pero la escritora incluida, así como Emma Watson y miles de fanáticos hubieran preferido que terminara con Harry.

Incluso con Draco Malfoy, que la odiaba por su origen racial. O mejor aún, con Víktor Krum, al mejor estilo de una Victoria y David Beckham del mundo mágico:

Ahora, quien está de acuerdo en que Ron jamás habría podido hacer feliz a la inteligente bruja es Rupert Grint, quien interpretó al pelirrojo. En la promoción de “La celebración de Harry Potter”, el actor, quien estaba con Evanna Lynch (Luna Lovegood), Matthew Lewis (Neville Longbottom) y Katie Leung (Cho Chang), afirmó que la pareja estaría divorciada.

“Ron seguramente se divorció de Hermione. No creo que la relación hubiera sido fructífera. Ron está viviendo por su cuenta en un pequeño departamento. No tiene trabajo”, afirmó. A lo que el moderador le dijo que Ron no tendría suerte en Tinder, algo en lo que Grint estuvo de acuerdo.

Matthew Lewis, (antes el “ñoño” Neville Longbottom) completó el cuadro del miserable destino futuro de Ron, al afirmar que estaría viviendo en un apartaestudio sin hacer nada, reportó el blog SnitchSeeker.

Y ustedes, ¿con quién creen que debió terminar Hermione Granger?