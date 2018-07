Paris Jackson reconoce que es una alcohólica

Publicidad





















Cuando Michael Jackson murió, su hija Paris fue quien más conmovió al mundo al expresar la tristeza por su muerte.

Paris tuvo varios conflictos por la muerte de su padre. Incluso trató de matarse. Y en ese tiempo se convirtió en una atractiva adolescente.

Sin embargo, su vida sigue siendo un torbellino. En un post de Instagram que ya borró, se confesaba harta de los “trolls” que la hostigaban. Y de paso, afirmó que ella tenía mejores cosas que hacer, como ir a Alcohólicos Anónimos. La joven de 17 años expresó su hastío: “Esto es ridículo. ¿Esperan a que me siente todo el día para responder los mensajes que me deja la gente (positivos o negativos)? Es muy egoísta que sea atacada en cada una de mis publicaciones sólo porque gente que no conozco no obtiene lo que quiere de ellas”, afirmó.

También resaltó que su padre sufrió por temas similares y que ella era la única famosa que respondía a los comentarios, reportó el portal RadarOnline.