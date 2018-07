Mary Méndez se queja de las altas tarifas de Uber

Publicidad

























































“Mandan huevo”, fue lo que dijo Mary Méndez (presentadora de La Red) al denunciar el precio que le cobraron en un Uber.

“¡Señores a ver! ¿Se nos va pasando la mano con esa TARIFA MÍNIMA de 22.000 pesos? ¿Será que es que vienen por uno en helicóptero? Es la única explicación lógica que veo para cobrar 22.000 pesos de TARIFA MÍNIMA (…) he sido usuaria de @uber_colombia desde que empezó y a veces he pagado tarifas un poco más alticas, he recomendado el servicio porque me ha parecido excelente, pero esto claramente ya es ABUSO… ¡Mandan huevo! ¿Porque todo lo tienen que dañar? ¡Con lo bien que iban!”, expresó la rubia en sus redes sociales, y lo acompañó con la siguiente fotografía:

Por su parte, Carlos Vargas (compañero de set de Mary), afirmó con respecto a la publicación: “Te lo dije @marymendez55 cuando @uber_bog toque tu bolsillo vas a entenderme y brincar de la ira… Y siempre te salen con la excusa ‘Don Carlos pero usted aceptó la tarifa dinámica’ ¡Atrevidos!”.

“Las características de la aplicación y las medidas que tomamos nos dan una alta confianza en nuestro sistema y justamente por esa confianza recomendamos Uber a nuestros amigos y familiares, porque sabemos que nuestros seres queridos se están desplazando seguros por la ciudad. Nos inspira trabajar a diario para mantener la confianza que las personas han depositado en Uber y para ofrecer una alternativa de movilidad confiable para las ciudades”, afirmaron hace poco voceros de Uber en Colombia, a través de un comunicado.

Con respecto a las tarifas dinámicas, estas sirven para asegurar que puedan contar con un viaje más seguro y confiable, siempre a minutos de distancia; inclusive en los días y horas más complicadas.

De acuerdo con Uber, las tarifas dinámicas funcionan cuando la demanda supera la oferta de vehículos, aumentando momentáneamente el precio de la tarifa para incentivar que más conductores lleguen a la zona donde se registra mayor demanda.

