A Paulina Vega no le irá muy bien este año

El profesor Salomón estuvo en el set de En Exclusiva del Canal RCN y predijo el destino de Shakira, Sofía Vergara, Juanes, Falcao García, entre otras celebridades colombianas. Sin embargo, llamó la atención lo que sucederá con Paulina Vega, Miss Universo 2014-2015, y el experto aseguró que “este no será su año”.

“Desafortunadamente, Paulina le marcaron muchas cosas. Su año de Miss Universo no fue el más interesante… Fíjate que la ataron, aquí (en la carta) está cruzada… Dicen que le cruzaron su vida, y no sé hasta qué punto le resultó bueno ser Miss Universo o no (…) Ella como Paulina puede hacer muchas cosas, pero será muy díficil dejar de lado el reinado universal. Si ella se reinventa será mucho mejor”, expresó el astrólogo al espacio de televisión.

“Tengo demasiados proyectos en mente. Creo que me voy a volver un poquito loca (risas). Modelaje, quizás presentación, actuación y, obviamente, voy a seguir con mi carrera de administración de empresas. Tengo que ver cómo voy a dividir mi tiempo porque voy a estar viajando muchísimo, pero obviamente muy feliz con todo lo que se viene”, había confesado Paulina a PUBLIMETRO unos días antes de entregar su corona, con respecto a sus planes para el 2016.

