Las fotos más lindas de Paula Andrea Betancur en el Desafío

Paula Andrea Betancur fue la más reciente eliminada en el Desafío India, donde muchos televidentes quedaron impactados con la belleza de la antioqueña, pues a sus 43 años de edad todavía conserva un cuerpo de infarto, el mismo que llamó la atención en el Concurso Nacional de Belleza de 1992, donde ella ganó y representó al país al año siguiente en Miss Universo, consiguiendo el virreinato.

A su salida del reality, la empresaria confesó que lo primero que quiere hacer es ver a sus hijos, y saber cómo están.

“Estoy feliz de haber vivido esta experiencia que la viví al máximo. Feliz de haber logrado tantas cosas, aprender tantas cosas que me deja este Reencarnación India, y feliz porque ya estoy a nada de hablar con mis hijos, de llamarlos, que es lo primero que quiero hacer… Saber de ellos, lo que pasa por sus vidas, por todo durante todo este tiempo (…) Me encantó competir, terminar este ciclo con la persona que lo empecé, para mi fue muy gratificante, y me voy feliz porque todo es una bendición de Dios, Dios sabe para que hace cada cosa”, dijo la exreina al reportero digital del Canal Caracol.

Asimismo, la paisa dijo que tras su participación en el programa quiere pasar mucho tiempo con su familia, y se tomará unos días de descanso.

“Arruncharme con ellos, a que me cuenten absolutamente todo lo que ha pasado durante este tiempo, que me cuenten todo lo que ha pasado en el Desafío… Compartir, comer, arruncharnos, ir a cine. No quiero hacer nada, solo quiero plan familia, oírles los cuentos, ir a mi grupo de oración que lo extraño también mucho, y tomarme como unos días para mi solita con las personas que más quiero”, puntualizó Paula Andrea al medio de comunicación.

