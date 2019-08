"Sex and the City": Así se ve hoy "Smith Jerrod", el atractivo novio de "Samantha Jones"

Publicidad





















































“Samantha Jones” de la serie “Sex ante the city”. Jason Lewis es el nombre de este actor que saltó a la fama como el novio de Su nombre en la afamada serie era “Smith Jerrod”, un hombre alto, rubio, ojos azules más un cuerpo de infarto… Una combinación letal.

“Jerrod” se enamoró perdidamente de “Samantha” a pesar de que ella casi lo doblaba en edad. También participó de las películas que se hicieron posteriores a la serie “Sex and the City” y “Sex and the City 2”.

El actor y modelo estadounidense tiene 44 años y la última aparición que le recordamos fue en 2005 en la cinta “Sex and the city 2”. Fue a la Universidad de San Diego, en donde formó parte de la fraternidad Delta Upsilon. Después de graduarse, comenzó a trabajar como modelo, primero en París y luego en Milán a finales de la década de 1990, desempeñándose para marcas como Guess, Tommy Hilfiger y Hugo Boss.

En 1997, Lewis apareció en “Beverly Hills 90210” interpretando a un novio de “Valerie” (Tiffani-Amber Thiessen), pero su papel más recordado hasta la fecha es el de “Smith Jerrod”.

En la galería de fotos podrán ver cómo luce ahora.