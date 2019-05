VIDEO: Tom Cruise demostró su talento musical en el show de Jimmy Fallon

Publicidad































Como parte de la promoción de su reciente película, “Misión Imposible: Nación Secreta”, Tom Cruise visitó el programa “The Tonight Show” para presumir sus dotes fonomímicas.

El actor aceptó participar en la competencia “Lyp Sync” contra el presentador Jimmy Fallon, donde realizó el “playback” de las canciones “Can’t Feel My Face” de The Weeknd y “Paradise by the Dashboard Light” de Meat Loaf.

Por su parte, Fallon imitó los icónicos movimientos de Mick Jagger al cantar “Undercover of the Night de los “Rolling Stones” y “You’ve Lost That Loving Feeling” de Righteous Brothers, tema que Cruise interpretó en el filme “Top Gun” de 1986.



En el siguiente video podrán ver el reto completo.

Tom Cruise, famoso por grabar las escenas de acción sin usar dobles, ha participado en las cinco películas de “Misión Imposible”. Actualmente, el actor estadounidense se encuentra en la promoción de la quinta entrega de la saga: “Misión Imposible: Nación Secreta”.

“Es maravilloso y muy emocionante porque ‘Misión Imposible’ fue la primera película que yo había producido y tener a un estudio como Paramount en aquel entonces… fue como cumplir un sueño conseguir que me permitieran seguir filmando más versiones. Y aquí me ves con la quinta película, 20 años más tarde”, confesó en una entrevista con Publimetro.

En la galería de fotos les compartimos los detalles sobre el icónico traje que utilizó el actor en la primera cinta de “Misión Imposible” y que próximamente será subastado.

