Los mellizos de Angelina Jolie y Brad Pitt ya tienen 7 años, así han crecido

#KnoxLeon #KnoxJoliePitt #VivienneJoliePitt #VivienneMarcheline #AngelinaJolie #BradPitt #Brangelina #twins #boy #girl #perfectAngel #perfect #JoliePittTwins

A photo posted by Jolie-Pitt (@joliekids) on Apr 7, 2015 at 10:08am PDT