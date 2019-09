Carolina Cruz habla por primera vez del oso que hizo en inglés

Publicidad































Hace un par de años Carolina Cruz fue víctima de burlas por una frase que dijo en inglés… A la modelo se le preguntó en una entrevista cuál era su mejor recuerdo del entonces recién fallecido cantante ‘Joe’ Arroyo, a lo que la presentadora respondió: “He was a really happy person and the music” (Él era una persona muy feliz, y la música).

La empresaria por fin habló sobre el tema, y lo hizo en la emisora juvenil Los 40 Principales Colombia, en donde explicó lo sucedido.

Carolina reveló que todo pasó por querer ayudar a una “niña” (la persona que la entrevistó), ya que ella no pudo decirle que no.

“Hay cosas, por ejemplo, que la gente no entiende. Uno no tiene por qué dar explicaciones, ni me interesa darlas hoy en día. Pero por ejemplo, con el tema de ‘and the music’, me pasó a mi por boba… Por que me puse a ayudarle a una niña, y yo me puse a dar papaya, por que uno tiene que aprender a decir que no. Pero yo de querida, toda buena gente como siempre, me puse a decir que si, le ayudé y salí perdiendo”, contó en el matutino.

La presentadora afirmó que la joven se identificó como practicante de NTN24, y le dijo que necesitaba recoger declaraciones en inglés de famosos con respecto a la muerte del cantante.

“Yo le dije que yo no hablaba inglés, y ella me dijo que era súper sencillo (…) Ella fue la que me dijo lo que yo tenía que decir. De boba, por que soy boba, yo pensé en ayudar a la futura periodista. La frase fue: He was a really happy person and the music… Así o más $%&&/”, confesó la colombiana a la emisora.

Asimismo, Cruz aseveró que cuando se dio cuenta de su metida de pata, tuvo que borrar las aplicaciones de redes sociales que tenía en su celular, por los malos comentarios que recibía por parte de la gente.

“La gente te ataca mucho. Claro, ella está ahí por rosca, por que quién sabe con quien estuvo entonces por eso es lo que es… Es una ignorante, bruta… Por que resulta que ahora todos en Colombia son bilingües”, afirmó la exreina al medio de comunicación.

Reviva el bochornoso momento de Carolina Cruz a continuación:



