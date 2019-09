Publicidad































Chris Pratt, protagonista de la exitosa cinta “Jurassic World”, dedicó su fin de semana para jugar con los niños del Our Lady of the Lake Children’s Hospital, en el estado de Louisiana, Estados Unidos.

“ Nuestros pacientes fueron puras sonrisas y nosotros estamos muy agradecidos con Chris por levantar el ánimo visitando y repartiendo cositas de “Jurassic World”, se lee en la página de Facebook del hospital.

Además de firmar los juguetes y pósters de la película, Pratt charló con estos pequeños sobre los dinosaurios y hasta recreó la icónica escena en la que calma a un trío de hambrientos velociraptores.

Chris Pratt revivió su escena de los velociraptores con un grupo de niños

La visita fue coordinada por la organización Children’s Miracle Network Hospitals, encargada de recaudar fondos para apoyar a instituciones de salud como dicho hospital.

En la galería de fotos podrán ver los adorables momentos que Chris Pratt compartió con los niños del Our Lady of the Lake Children’s Hospital.