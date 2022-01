Marbelle rompe silencio sobre su vida y revela cuántas cirugías tiene

Marbelle habló sobre varios detalles de su vida privada en entrevista con Los informantes.



La reina de la tecnocarrilera se refirió a su madre y lo difícil que ha sido salir adelante sin ella.

“Es un cordón umbilical que nunca se rompió para mí. No ha sido fácil porque me ha tocado enfrentarme a todo con mis hijas sola. Y la extraño mucho más como abuela, como alcahueta”, dijo.

La cantante contó que ha pasado hambre junto a sus hijas, que el dinero que tiene lo ha conseguido limpiamente y con mucho esfuerzo.

Además, le admitió a la audiencia que su madre, desde muy pequeña, le hizo inyectar biopolimeros en los labios y luego se los quitó.

La cantante también se operó los párpados, se ha ido quitando busto progresivamente, y se ha practicado tres liposucciones. La más difícil, recuerda, fue justamente la que se practicó después de la muerte de su mamá.

“Pensaba en mis hijas, no quería la anestesia general porque pensé que no me iba a despertar. Me siento orgullosa de mi cuerpo porque no me ha ido mal con lo que tengo. Me siento una mujer atractiva, eso se refleja y lo reciben los hombres que es lo importante”.

También habló de sus amores, de sus equivocaciones, de la muerte de su exesposo, el Coronel Royne Chávez, y de su necesidad de aprender a estar sola en este momento.

“Creo que es importante ser por primera vez libre por un tiempo y de dejarme consentir y pasear y estar soltera”.

