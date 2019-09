Maluma sufre porque no puede pasar tiempo con su familia

Publicidad













El cantante de música urbana anda bajo de ánimo por estos días, pues según lo reveló a la revista TV y Novelas su carrera lo ha hecho sacrificar tiempo con su familia.

Le comentó a la publicación que para el Día de la Madre tuvo que tomar un vuelo desde Miami a Bogotá, para poder abrazarla y darle un beso en la mejilla; lo triste fue que le tocó devolverse de inmediato.

“Siempre he dicho que lo más complicado y que me ha costado superar de esta carrera, es no tener mucho tiempo con mi familia. Cada vez que me voy de trabajo, es un sacrificio dejarla”, añadió a la publicación.

Por estos días el intérprete también ha dado de qué hablar, pues desde hace unos días ha subido fotos a su cuenta de Instagram de su nuevo look. Sus seguidoras no esperaron ni un momento para decirle que se ve muy bien y que aman este nuevo estilo.



