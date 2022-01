Estas 10 celebridades consumieron marihuana y probablemente no lo sabían

Recientemente, Morgan Freeman confesó que desde hace varios años consume marihuana por influencia de su primera esposa.

“¿Cómo la consumo? ¡Como venga! Me la como, la tomo, la fumo, la inhalo. Tengo dolor fibromiálgico en este brazo (izquierdo) y lo único que me da alivio es la marihuana”, declaró el actor de 77 años al periódico estadounidense The Daily Best.

Las confesiones de Freeman causaron gran controversia en las redes sociales, incluso colocaron su nombre entre los primeros puestos de las tendencias mundiales de Twitter

Reconocido por famosas producciones cinematográficas como: “The Bucket List”, “Million Dollar”, “The Shawshank Redemption” y “Seven”, Freeman es uno de los famosos que pocas veces causa revuelo por sus expresiones.



En la galería de fotos les presentamos a los famosos que fumaron marihuana.

