Exparticipante de El Desafío causa revuelo con fotos desnudo

Daniel Cortés, ex participante de El Desafío causó revuelo en redes sociales tras publicar unas fotografías totalmente desnudo.

El paisa, tatuador y profesor de artes marciales se fue de vacaciones a Miami y compartió con sus seguidores varias imágenes sin ropa.

Daniel causó polémica hace un par de años, cuando se descubrió que también era actor porno gay.

En una entrevista con El Tiempo, Cortés aseguró que nunca ha ocultado su trabajo en el cine para adultos.

“Una vez en la universidad, cuando no tenía novia, un amigo me lo propuso. Fue una locura de juventud, tenía 23 años, me presentaron a un grupo de gente, hice un casting y terminamos haciendo videos porno”, dijo.

