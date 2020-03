Publicidad



































Fanáticos de todo el mundo celebran este lunes 4 de mayo el “Día de Star Wars”, en el que se disfrazan como los personajes de la famosa saga y presumen sus conocimientos sobre las cintas, entre otras cosas más.

Los memes también han hecho su aparición en las redes sociales como una forma divertida de los usuarios para conmemorar este día especial, en vísperas del estreno del “Episodio VII” en diciembre próximo. Con el hashtag #MayThe4thBeWithYou, fans de la “Guerra de las Galaxias” festejan esta fecha desde el 4 de mayo de 1979, cuando el Partido Conservador británico felicitó a Margaret Thatcher por haber obtenido el triunfo en las elecciones para Primer Ministro del Reino Unido con el mensaje: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” (Que el día 4 te acompañe, Maggie. Felicidades).

Desde entonces se realiza un juego de palabras con aquel mensaje y la expresión “May the force be with you“.

En la galería de fotos les mostramos los mejores memes de “Star Wars” para festejar el #MayThe4thBeWithYou. Recomendamos ver las imágenes en pantalla completa.

