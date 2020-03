Publicidad





Aunque por lo que se ve en pantalla, las exparejas que participan en el nuevo reality de RCN, Separados, ni se soportan, todo parece indicar que la convivencia en la paradisiaca península de Barú puede haber tenido el efecto contrario.

Nos referimos precisamente al caso de la primera pareja eliminada, Michelle y David, quienes después de abandonar el lugar, como lo vimos en el capítulo de anoche, anunciaron que decidieron unirse de nuevo e iniciar una relación.

Según relataron al programa, más que la continuación de una vieja historia de amor, la relación será algo nuevo para los dos, pues cuando concibieron a su hija Azul, solo eran amigos a pesar de conocerse durante 15 años, nunca habían pensado en vivir como una familia y menos intentar ser una pareja normal.

“David vivía en Estados Unidos y había venido por un proyecto que tenía acá. Nos conocíamos hace muchos años y éramos amigos pero no teníamos una relación formal, a mí siempre me había gustado, pero no más”, contó Michelle.

En ese reencuentro, Michelle quedó embarazada y aunque le contó a David, decidió que ella quería vivir sin él su embarazo. Así fue como en compañía de su mamá y su mejor amiga, se dedicó a esperar la llegada de su pequeña hija, a quien llamó Azul.

“Hubo algo que me impresionó mucho y fue que casi no tenía barriga, a mí me parecía normal. Cuando le conté a David cómo había sido todo el proceso del embarazo, justo cuando él tocó por primera vez mi barriga, empezó a crecer”, aseguró Michelle.

“Mi hija siempre ha sido alguien muy importante para mí, de hecho yo quería que se llamará Mía, porque así la siento. La adoro con toda mi alma y me encanta estar con ella. Yo no tuve la posibilidad de crecer al lado de mi padre y siempre he estado seguro de que no quiero que eso le pase a mi hija”, agregó David.

Aunque reconocen que cuando supieron de la posibilidad de participar en el reality los dos tuvieron motivaciones diferentes, el hecho de intentar convivir y luchar juntos por el bienestar de su hija, los llevó a inscribirse en Separados y unirse para vivir esta aventura.



“La idea de pareja cambió en el programa, ahora queremos intentar tener una vida juntos y compartir con Azul”, concluyeron David y Michelle.

Lea también:

¡Los tiempos han cambiado! Ellas son las nuevas reinas de la TV Nacional

Con sensual video Margarita Rosa de Francisco enciende Instagram

El Desafío tendrá de vuelta al ‘Tino’, Paula Andrea y Tatiana de los Ríos

MÁS ENTRETENIMIENTO