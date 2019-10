Patrick Schwarzenegger y Miley Cyrus siguen juntos

Publicidad



















Omg. It’s one of my best friends girlfriend… — Patrick Shriver (@PSchwarzenegger) marzo 16, 2015

Would NEVER do anything against my GF….. — Patrick Shriver (@PSchwarzenegger) marzo 16, 2015

Girls have guy friends and guys have friends that are girls… — Patrick Shriver (@PSchwarzenegger) marzo 16, 2015

Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger nuevamente fueron vistos pero esta vez en el mode de “novios” pues pasaron aproximadamente 45 minutos dentro de un auto que manejaba él. Incluso, le abrió las puertas y tuvo diversas demostraciónes de cariño hacia la cantante, reveló un “espía” de TMZ.

Hay que recordar que la semana pasada también fueron vistos comiendo sushi, lo que deja más que claro que su relación pasa por los mejores momentos de su vida.