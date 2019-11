Cinco datos curiosos que tal vez no conocía de los Premios Óscar

Publicidad









1. Marlon Brando y Robert De Niro han sido los únicos actores en ganar el Óscar por interpretar el mismo papel: el de Don Corleone en El padrino. Don Corleone no es sólo uno. En la versión de Coppola hay varios. Es así que estos dos excelentes actores recibieron el premio de Mejor Actor (Brando en 1972) y Mejor Actor de Reparto (De Niro en 1974) por representar el mismo personaje.

2. Los premios de la Academia han sido suspendidos tres veces en toda su historia.

La primera vez que no se pudieron realizar fue en 1938 debido a una inundación en la ciudad de Los Ángeles. Luego, en 1968, se suspendieron tras el asesinato de Martin Luther King Jr.. Más tarde, en 1981, la medida de levantar la premiación se tomó cuando un intento de asesinato contra el presidente Ronald Reagan sacudió a los Estados Unidos.

3. Antes de 2010, ninguna mujer había recibido el Óscar a Mejor director. La primera y única hasta el momento ha sido Kathryn Bigelow por The Hurt Locker. Aunque fue la cuarta mujer nominada, ninguna de sus predecesoras se llevó la estatuilla.

4.Ben Hur, Titanic y El señor de los anillos: el retorno del Rey son las películas más ganadoras de la historia, con 11 estatuillas cada una. El retorno del Rey es la única película que ganó todos los premios para los que estaba nominada.

5. Sandra Bullock fue la primera en ganar el premio a la mejor y a la peor actriz en la misma semana. No solo recibió el Óscar a Mejor actriz en 2010 por The Blind Side, sino que al mismo tiempo fue galardonada con el Golden Raspberry (una parodia de esta ceremonia) como la Peor actriz por All About Steve. Lo mejor fue que Bullock asistió a los dos eventos.

