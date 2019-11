Publicidad





















Un tinte latino tuvo esta 87 entrega de los Premios de la Academia gracias a Birdman, la gran ganadora de la noche, piloteada por el reconocido director mexicano Alejandro González Iñárritu. Birdman, protagonizada por Michael Keaton, se llevó cuatro premios Óscar en total a Mejor guión original, Mejor fotografía, Mejor director y el más importante de la noche, Mejor película.

Entre críticas y aplausos, generando opiniones divididas, Neil Patrick Harris se estrenó como presentador de los Óscar en la 87 entrega de los premios de la Academia. Finalmente logró los aplausos y las risas de los asistentes con el tradicional show de apertura en el que cantando y bailando, con “intromisiones” de Anna Kendrick y Jack Black a quien en un divertido momento lo bajaron de un zapatazo del escenario, presentó e hizo chistes sobre los nominados y los invitados a la ceremonia.

Harris también protagonizó el momento más comentado de la ceremonia cuando salió al escenario en calzoncillos a presentar un segmento, diciendo que “actuar es una noble profesión”. Con esto le hizo un pequeño homenaje a Birdman al recrear una de sus escenas.

El primer premio de la noche fue entregado por la ganadora a Mejor actriz de reparto en 2014 Lupita N’yongo y fue el de mejor actor de reparto para J.K. Simmons por su papel de Terence Fletcher en Whiplash, cinta que se llevó dos premios más: mejor mezcla de sonido y mejor edición.

Reconocidas figuras de la industria como Liam Neeson, Shirley McLane o Terrence Howard introdujeron en diferentes momentos de la ceremonia a las ocho nominadas a Mejor película. Mientras que los shows musicales estuvieron a cargo de Adam Levine, de Maroon 5; Tim McGrath; Everything is awesome de The Lego Movie en la que le dieron una estatuilla de Lego a Oprah Winfrey; John Legend con Glory, que resultó ganadora del Óscar; y Lady Gaga quien le hizo un homenaje a La Novicia Rebelde por su 50 aniversario, interpretando The Sound Of Music. Los dos últimos fueron sin duda los más aplaudidos de la noche.

Jennifer López o ‘Jenny from the block’, como la presentó Neil Patrick Harris, lo acompañó a presentar el premio a mejor diseño de vestuario, que se lo ganó Milena Camonero de The Grand Budapest Hotel, primer premio para esta cinta que se llevó tres más, incluyendo mejor maquillaje, entregado por la oscarizada Reese Witherspooon; mejor diseño de producción y mejor banda sonora.

Nicole Kidman presentaó el premio a mejor película extranjera en la que, por Latinoamérica, competía con fuérza la argentina Relatos salvajes, pero que finalmente se llevó la polaca Ida.

La mejor edición de sonido fue para American Sniper, única estatuilla que logró la taquillera cinta del Francotirador, protagonizada por Bradley Cooper y dirigida por Clint Eastwood. Por otra parte y en su primera nominación al Óscar, Patricia Arquette resultó ganadora como mejor actriz de reparto por su actuación en Boyhood, en su discurso, además de agradecimientos, habló de la igualdad para las mujeres.

Los mejores efectos visuales fueron para Insterestellar de Christopher Nolan, mientras que el mejor corto animado fue Feast de Walt de Disney Animation. Disney volvió a pegar en la mejor película animada con Big Hero 6.

“Nunca habrá nadie como ellos, todos y cada uno. Estarán en nuestros corazones” con esa frase Meryl Streep presentó en tributo todos los personajes influyentes de la industria que murieron este año. Como una grata sorpresa para Colombia, en dicho tributo estuvo incluido el nobel colombiano Gabriel García Márquez. El emotivo momento se cerró con un show musical de la talentosa ganadora del Óscar Jennifer Hudson.

John Travolta e Idina Menzel, como un guiño a su error del año pasado al confundir el nombre de la cantante, presentaron el Óscar a mejor canción original que fue para Glory de Selma, interpretada por John Legend.

El gran favorito para llevarse el premio a mejor actor lo consiguió y fue Eddie Redmayne por su soberbia interpretación de Stephen Hawking en The Theory of Everything, un Óscar que recibió de manos de la dos veces ganadora del premio de la Academia Cate Blanchett.

Por su parte Matthew Mcconaughey, quien el año fue premiado como mejor actor por su increíble transformación en el papel de un enfermo de sida en Dallas Buyers Club, presentó a la mejor Actriz, premio que este año estaba peleado entre fue para Julianne Moore por Still Alice. El premio no fue sorpresa ya que la actriz ya se había llevado el Sag Award y el Spirit Award por este rol en el que interpreta a una enferma de Alzheimer.

La 87 ceremonia de los Premios de la Academia transcurrió sin sorpresas y ganaron en la mayoría de las categorías quienes habían predicho los expertos.



Lea también:

FOTOS: Los mejores memes de Meryl Streep en los Oscar 2015

VIDEO: Neil Patrick Harris se “desnudó” en los Óscar

FOTOS: Estos fueron los peores vestidos de los Óscar 2015

MÁS ENTRETENIMIENTO