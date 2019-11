Publicidad





























¿Qué es lo que contiene un nombre? Todo el abecedario para una profesora universitaria de arte de Bogotá, que cambió exitosamente su nombre al alfabeto completo.

La mujer de 36 años de edad, oriunda de Popayán, Cauca, quien también trabaja como modelo fetiche y DJ, tiene como obsesión cambiar regularmente su nombre. La mujer anteriormente se hacía llamar Ladyzunga Cyborg, pero pasó dos años luchando en el Registro Nacional de Colombia para aprobar su última modificación de nombre. Ella espera que su nueva denominación (Primeros nombres: ABCDEFG HIJKLMN; Apellidos: OPQRST UVWXYZ) la ayuden a redefinirse.

¿Por qué el alfabeto como nombre?

– No fue una idea repentina. Ha sido un proceso que ha durado más de 30 años. Yo no podía entender o clasificarme a mí misma. Así que empecé a buscar un sustituto al nombre que me dieron mis padres, ya que realmente no representaba la que soy en absoluto. Empecé a investigar las leyes colombianas y me enteré de que no hay límites para cambiar el nombre. Entonces busqué palabras que no existen, las mezcle y las puse en mi cédula de identidad. Pero aún así, era difícil elegir uno. Pero después de ocho a nueve meses me di cuenta de que nombres y apellidos formados por el alfabeto serían perfectos. Además, quería tener un nombre difícil de pronunciar.

¿Por qué utilizaste la secuencia alfabética exacta?

– Si yo empezara mis nombres con otras letras, no sonaría como el alfabeto en absoluto. La idea original era pronunciar directamente de la A a la Z. Por cierto, el alfabeto para mí tiene un significado simbólico: es ‘todo’ y ‘nada’ al mismo tiempo. “Todo” porque podemos expresarnos con él, y “nada” porque son sólo 26 caracteres en una secuencia determinada.

Pero está en inglés…

– Sé que en algunos lugares, por ejemplo, aeropuertos, no utilizan la letra ‘ñ’ del alfabeto español. Pero, en realidad, no pensé mucho en eso. Me gustan los números 6 y 7, así que mis dos nombres tienen ahora siete letras, y los apellidos seis.

¿Fue difícil hacer el trámite del cambio de nombre con las autoridades judiciales?

– Sí, hubo algunos problemas. Muchos notarios civiles negaron mis peticiones. Entonces, busqué otros. Tomó mucho tiempo y sólo porque conocía las leyes locales lo conseguí.

¿Tiene beneficios tener este nuevo nombre?

– Hasta el momento, nada especial. Por el contrario, cuando llamo para reservar una mesa en un restaurante, la gente no cree que tenga este nombre y creen que sólo estoy bromeando. En otros lugares, donde tengo que mostrar mi identificación, la gente levanta sus cejas y llama a sus colegas para echar un vistazo. Luego, empiezan a comprobar si la identificación es falsa o no. Así que algo de tiempo se pierde en estos procedimientos.

¿Cómo te llaman tus estudiantes?

– Ellos no dicen ‘Profesora UVWXYZ’, obviamente. Sólo Ladyzunga. Hice este cambio de nombre para mí misma, para redefinirme a mí misma y traer un elemento de sorpresa cuando muestro mis documentos. Muestro mi identificación con orgullo.

¿Cómo ha reaccionado tu familia con tu cambio de nombre?

– No hubo problema con mi madre. Ella sabe que soy una persona creativa que no se ajusta a las reglas normales. Así que ella estaba bien preparada.