¿Cuánto dinero gana Romeo Santos?

Romeo Santos es uno de los artistas contemporáneos más populares. Prueba de ello son las más de 245 mil copias vendidas de su disco Fórmula Vol. 2, tan solo en Estados Unidos; un país lejos de tener el sabor latino por origen.

Y es que de acuerdo con estimaciones realizadas por el portal The Richest, Anthony Romeo Santos tiene una fortuna de 15 millones de dólares. Sin embargo esta cifra podría duplicarse, ya que para realizar estas estimaciones el portal solamente utilizó las ventas de Romeo en Estados Unidos.

Y es que en el año 2014, Romeo Santos tuvo grandes éxitos en el país de América de Norte, como haber tocado dos fechas seguidas en el Estadio de los Yanquis, ambas con llenos totales, algo que, de acuerdo con The New York Times, “es difícil para un artista que no se llame Paul McCartney“.