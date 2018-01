FOTOS: ¡No va más! Esta famosa estrella porno dejará su profesión

Publicidad



















Tiene 22 años de carrera y es una de las actrices más famosas de la industria. Se llama Lisa Ann y ha sido una de las actrices más buscadas del cine para adultos.

Lisa anunció su retiro en Twitter, donde tiene más de 800 mil seguidores. “Gracias por todos estos años en que he podido vivir mis fantasías sexuales a través del cumplimiento de las suyas. He aprendido quién soy en lo sexual por medio de los desafíos que ustedes me han presentado” escribió.

Lisa Ann se graduó de higienista dental. No grabará más videos, pero sí los producirá y asesorará a estrellas a través de su agencia y estudio. Se rumora que el jugador de fútbol americano Justin Brent, de 18 años, fue el causante de su retiro. Ella ha asegurado ser su “maestra”, así como la de Rob Kardashian, quien aseguró no conocerla.

Actualmente, la ex stripper tiene un programa deportivo y fue famosa por interpretar a la excandidata Sarah Palin en una cinta triple XXX.

