FOTOS: Se somete a 4 cirugías en la cara para parecerse a Ricky Martin

Un hombre de origen argentino, llamado Fran Mariano, famoso en su país por participar en el reality show “Cuestión de peso”, se ha sometido a diversas cirugías para parecerse a Ricky Martin.

Este hombre se operó por cuarta vez la nariz, se hizo una liposucción en las mejillas y con esa misma grasa se practicó una lipotransferencia en los pómulos. Además, se retocó el mentón por tercera vez. Todo por parecerse cada día más al cantante puertorriqueño.

Mariano concedió una entrevista a DiarioShow.com, donde confesó que sufre por amor. “La realidad es que cada vez que me someto a una cirugía, deposito muchas esperanzas y mucho dolor también, por el tiempo en el que me sentí diferente. Sin embargo, ninguna cirugía llena el vacío que tengo. De hecho me la pasé llorando todo el día, creo que busco la perfección en mí, pero no encuentro a nadie que me quiera”, se lamentó el argentino.

Fran también aseguró que: “Me dicen que me parezco mucho a Ricky Martin”. ¿Ustedes están de acuerdo con él?

