Galería: ¿Los recuerda? Estos actores aparecieron en videos musicales

Con el nacimiento de MTV en 1981 los videos musicales tuvieron su auge. Un momento de esplendor donde vimos a las mejores bandas del mundo hacer increíbles piezas audiovisuales que les hacían ganar aún más seguidores y hacían que sus canciones subieran como espuma en los famosos conteos del mismo MTV, al que se le sumaron canales como MCM y Much Music.

Por eso, no es raro ver que muchas de las figuras que aparecieron en videoclips en ese tiempo, como Jason Statham, Tyra Banks o Keanu Reeves se lanzaron al estrellato en los años siguientes y hoy son grandes figuras de Hollywood. O el caso de estrellas como Eddie Murphy, Angelina Jolie algunos de esos actores, como Eddie Murphy, Gary Oldman o Christopher Walken, que ya eran famosos y le dieron un estatus de ‘Increíble’ a los videos en los que participaron.

Robin Williams – ‘Don’t Worry Be Happy’ de Bobby McFerrin.

El fallecido actor bailó y mostró su habitual sentido del humor en el video de esta canción de 1988 que se convirtió en todo un clásico.

Angelina Jolie – ‘Anybody seen my Baby’ de The Rolling Stones:

Antes de sertoda una ganadora del Óscar, la actriz protagonizó este video para los Stones.

Eddie Murphy – ‘Remember the Time’ de Michael Jackson:

Esta fue definitivamente la unión de dos grandes, uno de la música y otro del cine. Este video de Michael Jackson fue épico.

Jason Statham – ‘Run to the sun’ de Erasure:

Antes de ser un héroe de películas de acción, Jason Statham fue modelo y mostró sus dotes de bailarín en este video de Erasure.

Ian McKellen – ‘Heart’ de Pet Shop Boys:

Antes de ser Gandalf, McKellen fue un vampiro en este video de Pet Shop Boys

Chevy Chase – ‘You can call me Al’ de Paul Simon:

El famoso comediante de la década de los ochentas ya era toda una estrella de Saturday Night Live cuando aceptó protagonizar el video de Paul Simon y fue todo un éxito.

Tyra Banks – ‘Too Funky’ de George Michael:

Antes de ser una top model, de protagonizar películas y de tener su propio reality, Tyra Banks fue presentada al mundo por George Michael en este video cuando él estaba en la cima de su carrera.

Keanu Reeves – ‘Rush, Rush’ de Paula Abdul:

Antes de ser ‘el elegido’ un Keanu Reeves en sus 20’s fue el compañero romántico de Paula Abdul en el video de Rush, Rush. Paula estaba en el mejor momento de su carrera, mientras que de Keanu no sabíamos mucho (hasta el momento).

David Boreanaz – ‘White Flag’ de Dido

El protagonista de Bones representó el amor fallido de Dido en esta canción que se convirtió en un hit a nivel mundial. Boreanaz ya era conocido por su papel de Angel en ‘Buffy, la cazavampiros’.

Christopher Walken – ‘Weapon of choice’ de Fat Boy Slim

El ganador del Óscar hizo en este, una de sus varias apariciones en videos musicales. En este video, uno de los mejores de Fat Boy Slim, Walken muestra mejores pasos de baile mientras recorre de arriba abajo un hotel.

Gary Oldman – ‘Since I Don’t Have You’ de Guns N’ Roses

El famosísimo actor tenía cara de diablo, o al menos así lo creyeron los Guns N’ Roses, que lo llevaron a interpretarlo en el video de ‘Since I Don’t Have You’.

