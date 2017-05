Este es el peor momento en la carrera de este famoso comediante de los 80 y 90

Publicidad























Bill Cosby podría estar atravesando por el peor de momento de su carrera.

En días pasados, la actriz Barbara Bowman le confesó al diario The Washington Post que había sido “drogada y violada” por este famoso comediante de los años 80.

“Apagó las luces. Estaba oscuro. Me tiró en el sofá y comenzó a tocarme por todas partes. Entonces puso mi mano en su pene, cubriéndola con la suya. Me hizo masturbarle. No podía ver lo que sucedía. Cuando se acabó salí corriendo de la habitación y vomité”, relató Bowman a dicho medio.

En años pasados, Bill había negado tajantemente ser responsable de acusaciones de violación que había recibido por parte de diversas mujeres.

Sin embargo, el anterior sábado, cuando el periodista Scott Simon lo interrogó sobre las mujeres que lo han acusado de violación, Cosby se limitó a guardar silencio y negar con la cabeza.

Después de esta polémica aparición, el abogado del actor mencionó en el sitio web billcosby.com que “desde hace diez años, las acusaciones contra el Sr. Cosby han resurgido. El hecho de que se están repitiendo no lo hace una realidad”.

Por otra parte, el diez de noviembre, el actor tuiteó: “¡Adelante hagan memes de mí! #CosbyMeme”, junto al enlace a un sitio generador de memes, donde sus seguidores podían elegir entre 12 fotos listas para agregarles un texto.

El resultado fue, una serie de memes que hacian referencia a las acusaciones de violación que ha protagonizado Bill. En la galería de fotos les compartimos algunas de estas imágenes.

Lea también:

Vicente García: “Estoy feliz de hacer parte del nicho de artistas emergentes que hay aquí”

Creador de Los Simpsons explica por qué Smithers era negro al inicio de la serie

VIDEO: Con este video el Festival Estéreo Picnic lanzó oficialmente su cartel 2015

MÁS ENTRETENIMIENTO