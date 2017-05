FOTO: El radical cambio de look de Taylor Swift

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “//connect.facebook.net/es_LA/all.js#xfbml=1”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Taylor Swift – Wonderland magazine! On sale in shops this thursday, pre-order! pic.twitter.com/UO9I53zYGz

— Taylor Swift Facts (@swiftbigstar) noviembre 11, 2014